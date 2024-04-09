Горшков: ничья в матче с «Краснодаром» — приемлемый результат для «Зенита»

Бывший футболист «Зенита» Александр Горшков высказался о предстоящем матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги между петербургским клубом и «Краснодаром».

«Матч «Краснодар» — «Зенит» может оказаться довольно важной игрой для обеих команд, но впереди есть ещё другие встречи. Конечно, в этой игре возможна ничья, что является приемлемым результатом для «Зенита». А «Краснодару» нужно побеждать, чтобы претендовать на первое место.

Подогревает интерес к этой игре то, что остаётся интрига в борьбе за чемпионство. Я думаю, что матч получится интересным и ярким, потому что «Краснодар» стал играть в более атакующий и открытый футбол. «Зенит» же, имея в составе индивидуально сильных футболистов, тоже может показывать хороший футбол. Стоит ожидать, что матч не будет закрытым.

«Зениту» тяжело составить конкуренцию в борьбе за чемпионство. «Динамо» и ЦСКА играют нестабильно, поэтому «Краснодар» — единственная команда, которая может составить конкуренцию «Зениту», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.