Игрок «Реала» Рюдигер: с нетерпением жду противостояния с Холандом

Центральный защитник мадридского «Реала» Антони Рюдигер высказался относительно персонального противостояния с нападающим «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом в матчах 1/4 финала Лиги чемпионов, первый из которых состоится сегодня, 9 апреля.

«Я с нетерпением жду поединка с ним. Это матчи, о которых ты всегда мечтал. Невероятно быть частью чего-то подобного. Это будет противостояние не только с Эрлингом Холандом, ведь у них много великих футболистов. Очевидно, он отличный нападающий. Я с нетерпением жду этого матча», — приводит слова Рюдигера Marca.

Напомним, матч «Реал» — «Манчестер Сити» пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск. Ответная игра состоится в Манчестере 17 апреля.