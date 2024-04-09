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Максим Лайкин: вижу, что все ребята в «Спартаке» выкладываются на 100%

Максим Лайкин: вижу, что все ребята в «Спартаке» выкладываются на 100%
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Полузащитник «Спартака» Максим Лайкин, с февраля нынешнего года выступающий на правах аренды за тульский «Арсенал», поделился мнением о том, чем могут быть обусловлены не лучшие результаты красно-белых в весенней части сезона.

«Слежу ли за основной командой? Конечно. Каждый матч смотрю. Поздравляю ребят с победами, со всеми на связи. Они спрашивают, как у меня дела.

Почему у «Спартака» произошёл спад весной? Не могу сказать, я не внутри команды. Вижу, что все выкладываются на 100%», — приводит слова Лайкина «РБ Спорт».

Напомним, в четырёх матчах Российской Премьер-Лиги после зимней паузы «Спартак» два раза сыграл вничью, один раз проиграл и один раз одержал победу. После 22 игр в чемпионате России красно-белые набрали 35 очков и на текущий момент занимают шестое место.

В следующем туре «Спартак» сыграет с «Сочи». Матч состоится 13 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 мск.

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