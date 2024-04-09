Александр Кержаков: «Зенит» давно забронировал Педро и был уверен в его силе

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков поделился мнением о вингере сине-бело-голубых Педро, присоединившегося к команде минувшей зимой.

«Голевые свершения Педро в таком возрасте и в новом чемпионате удивляют всех. Качества у него есть. «Зенит» долго вёл Педро перед тем, как купить, они его давно забронировали и были уверены в его силе как футболиста. Он эти ожидания, авансы и вложения оправдывает. Главное то, как Педро будет играть на длинной дистанции. Сейчас он проводит яркий отрезок и самый яркий игрок «Зенита» в плане голевых свершений. Но если брать матч с «Балтикой», не скажу, что Педро был очень ярок, за исключением забитого гола», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, в нынешнем сезоне Педро принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.