Кучаев — об уходе из ЦСКА: были грустные эмоции

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Константин Кучаев ответил на вопрос о том, с какими чувствами он покинул московский ЦСКА в минувшее трансферное окно. Российский футболист признался, что ему было грустно уходить из родной команды.

«Ментально я был готов. Когда я понимал, что перейду, всё было спокойно. Потом я уже понимал, что я уже перешёл. И когда наступил момент прощания, тогда нахлынули эмоции. Понимаешь, что уходишь. Когда у меня была устная договорённость, до конца я не осознавал. А когда я понял, что завтра утром самолёт, когда ты со всеми прощаешься, тогда эмоции грустные», — сказал Кучаев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Константину Кучаеву 26 лет. Он является воспитанником московского ЦСКА. Минувшей зимой российский футболист разорвал контракт с армейцами. Он на правах аренды перешёл в «Пари Нижний Новгород». С новой командой Кучаев заключил трудовое соглашение до июня 2024 года. В нынешнем сезоне Константин принял участие в 18 матчах во всех официальных турнирах. Он записал на свой счёт одну результативную передачу.