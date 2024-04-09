Агент Боржеса отреагировал на слухи о желании игрока «Краснодара» вернуться в «Карабах»

Хелсио Роберто Алиск, агент вингера «Краснодара» Кади Боржеса, прокомментировал слухи о том, что его клиент может вернуться в азербайджанский «Карабах». Представитель бразильца дал понять, что футболист не собирается покидать клуб Российской Премьер-Лиги.

«Мне нечего сказать по этому поводу. Кади всем доволен в «Краснодаре», — приводит слова агента Metaratings.

Ранее издание Pressing.az сообщило, что Кади хочет вернуться в «Карабах». Источник утверждал, что бразильский легионер южан уже сообщил своему агенту Хелсио Роберто Алиску, чтобы тот начал работу по его трансферу.

Напомним, действующее трудовое соглашение Боржеса с краснодарцами рассчитано до июня 2026 года. Отметим, что Кади выступал в составе азербайджанского «Карабаха» с 2021 по 2022 год.