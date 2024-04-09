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Антон Зиньковский: немного переживал из-за поражения «Чертаново Медиа»

Антон Зиньковский: немного переживал из-за поражения «Чертаново Медиа»
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Воспитанник «Чертаново» Антон Зиньковский, выступающий за московский «Спартак», поделился впечатлениями от поражения «Чертаново Медиа» в стыковом матче за право участия в пятом сезоне Медиалиги.

«Смотрел матч «Чертаново Медиа» в стыках на МФЛ-5. Николаю Юрьевичу [Ларину] ещё ничего не писал — готовился к игре. Просто посмотрел игру вечером и лёг спать. Мне не столько лет, чтобы расстраиваться из-за такого. Конечно, переживал немного. Напишу ребятам, особенно тем, кто хорошо сыграл», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Команда «Чертаново Медиа» уступила «Коням» в серии «булиталити» — 0:0 (бул. 2:3). Таким образом, «Кони» примут участие в пятом сезоне Медиалиги, а «Чертаново Медиа» — нет.

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