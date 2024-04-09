Симеоне отреагировал на травму Депая, которая не позволит Мемфису сыграть в 1/4 финал ЛЧ

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне отреагировал на новость о том, что нападающий команды Мемфис Депай получил травму и пропустит оба матча с дортмундской «Боруссией» в 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.

«Мемфис» — важный игрок для нас, который, к сожалению, получил травму в столь важный для клуба момент. Но, как всегда, мы будем искать решения, чтобы разрешить проблему с его отсутствием», – приводит слова специалиста Mundo Deportivo.

Ранее стало известно о том, что нидерландский нападающий мадридского клуба Мемфис Депай получил мышечную травму. По сведениям СМИ, футболист пропустит около трёх-четырёх недель.

Напомним, 10 апреля в Испании состоится первый матч четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов УЕФА между мадридским «Атлетико» и дортмундской «Боруссией». Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени. 16 апреля пройдёт ответная игра.