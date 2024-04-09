Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хави: «ПСЖ» — фаворит. Они взяли у нас Дембеле и потратили гораздо больше, чем мы

Хави: «ПСЖ» — фаворит. Они взяли у нас Дембеле и потратили гораздо больше, чем мы
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Хави ответил на вопрос, действительно ли он считает, что его команда не является фаворитом в матчах 1/4 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ», первый из которых состоится завтра, 10 апреля.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
10 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это не какая-то стратегия, я действительно так думаю. Считаю, что они фавориты. Они взяли у нас Дембеле и потратили гораздо больше, чем мы. Это команда, созданная для победы в Лиге чемпионов. Я хорошо их знаю, этот клуб принадлежит Катару, и это [победа в Лиге чемпионов] — их главная цель», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Напомним, первый матч между командами пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск. Ответный матч состоится в Барселоне 16 апреля.

Правый вингер Усман Дембеле перешёл из «Барселоны» в «ПСЖ» минувшим летом.

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная сетка Лиги чемпионов
Материалы по теме
«Оба можем похвастаться ДНК этой команды. Хави ответил на слова Энрике о стиле «Барселоны»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android