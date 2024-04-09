Хави: «ПСЖ» — фаворит. Они взяли у нас Дембеле и потратили гораздо больше, чем мы

Главный тренер «Барселоны» Хави ответил на вопрос, действительно ли он считает, что его команда не является фаворитом в матчах 1/4 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ», первый из которых состоится завтра, 10 апреля.

«Это не какая-то стратегия, я действительно так думаю. Считаю, что они фавориты. Они взяли у нас Дембеле и потратили гораздо больше, чем мы. Это команда, созданная для победы в Лиге чемпионов. Я хорошо их знаю, этот клуб принадлежит Катару, и это [победа в Лиге чемпионов] — их главная цель», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Напомним, первый матч между командами пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск. Ответный матч состоится в Барселоне 16 апреля.

Правый вингер Усман Дембеле перешёл из «Барселоны» в «ПСЖ» минувшим летом.