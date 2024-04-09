«Реал» опубликовал стартовый состав на матч 1/4 финала ЛЧ с «Манчестер Сити»

Сегодня, 9 апреля, состоится первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и английским «Манчестер Сити». Встреча пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье из Франции. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стал известен стартовый состав «Реала».

«Реал»: Лунин, Карвахаль, Рюдигер, Тчуамени, Менди, Камавинга, Вальверде, Кроос, Беллингем, Родриго Гоэс, Винисиус Жуниор.

Фото: Пресс-служба «Реала»

В последний раз команды встречались в рамках Лиги чемпионов в прошлом сезоне. Тогда на стадии полуфинала турнира «Манчестер Сити» оказался сильнее «Реала» по сумме двух матчей (1:1 и 4:0). В результате английская команда выиграла трофей, одолев в финале миланский «Интер» (1:0).