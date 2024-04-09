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Игрок ЦСКА Мухин прокомментировал потерю 18 очков в матчах, в которых армейцы вели в счёте

Игрок ЦСКА Мухин прокомментировал потерю 18 очков в матчах, в которых армейцы вели в счёте
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Полузащитник московского ЦСКА Максим Мухин ответил на вопрос о большом количестве потерянных очков в матчах Российской Премьер-Лиги, в которых армейцы вели в счёте. ЦСКА потерял 18 очков.

«У многих команд бывают такие несвойственные сезоны, этот сейчас у ЦСКА. Много очков было потеряно просто так, на последних минутах забивали, очень много ничьих. Это что-то из невероятного и интересного, но такие времена у команд бывают», – сказал Мухин в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

В данный момент ЦСКА находится на четвёртой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 36 очков в 22 проведённых матчах. Таблицу возглавляет санкт-петербургский «Зенит» с 44 очками после аналогичного количества встреч.

Турнирная таблица РПЛ
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