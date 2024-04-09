«Каждый может ошибиться». Игрок «Баварии» Юпамекано — о критике в свой адрес

Центральный защитник «Баварии» Деотшанкюль Юпамекано высказался относительно критики своего уровня игры.

«Критика — это часть моей работы, но я не думаю, что я был настолько плох. Я получил две красные в двух матчах. Каждый может ошибиться. Самое главное — продолжать работать, это то, что я делаю. Решения принимает Тухель. В тот день, когда он снова выпустит меня на поле, я буду готов», — приводит слова Юпамекано Reddit.

Напомним, в нынешнем сезоне Юпамекано получил прямую красную карточку в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лацио» (1:0). Также французский защитник был удалён во время матча 22-го тура чемпионата Германии с «Бохумом» (3:2).

Всего в нынешнем сезоне Юпамекано принял участие в 27 играх во всех турнирах, в которых отметился одним голом.