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Игрок ЦСКА Мухин: хотелось бы сыграть за «Манчестер Юнайтед»

Игрок ЦСКА Мухин: хотелось бы сыграть за «Манчестер Юнайтед»
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Полузащитник московского ЦСКА Максим Мухин рассказал, что хочет сыграть за английский «Манчестер Юнайтед».

«Мой брат раньше болел за «Манчестер Юнайтед» и я как брат подцепил, начал болеть вместе с ним. С тех пор «Манчестер Юнайтед» для меня — любимая команда, наблюдаю за ними. Хотелось бы сыграть», – сказал Мухин в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

В нынешнем сезоне Максим Мухин принял участие в 16 матчах за ЦСКА во всех официальных турнирах, отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Действующее соглашение футболиста с армейцами рассчитано до конца июня 2026 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость полузащитника составляет € 3 млн.

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