«C женой и сыном две недели не выходили из квартиры». Жигулёв — о русофобии в Польше

Полузащитник команды «Пари Нижний Новгород» Илья Жигулёв, выступавший за польский «Заглембе» с августа 2021 по сентябрь 2022 года, рассказал, как столкнулся с русофобией в Польше после начала событий на Украине.

«После 24 февраля пришло чувство страха за жену и сына. Мы где-то две недели не выходили из квартиры. Вернее, выходил только я, когда нужно было ехать на тренировку. В команде многие ребята поддержали меня. Федерация давила на клуб, чтобы со мной побыстрее разорвали контракт.

В Польше началась русофобия в интернете. По польскому ТВ открыто пропагандировалась ненависть к русским. У многих людей из-за этого затуманился разум», — приводит слова Жигулёва Sport24.

Илья Жигулёв является воспитанником «Краснодара». Футболист выступает за «Пари НН» с 2022 года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл за нижегородцев 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.