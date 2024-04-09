Бывшая жена Тикнизяна сообщила, что игрок «Локо» написал на неё заявление из-за денег

Защитник московского ЦСКА Наир Тикнизян написал заявление на свою бывшую супругу Кристину Строкову. Об этом девушка сообщила в своих социальных сетях.

«Давайте поддержим Наира Тикнизяна, чтобы он стал наконец-то просто достойным отцом своему сыну и мужчиной. И перестал разными способами уклоняться от своей ответственности, беспокоясь только о своих капиталах.

Я ни разу себе не позволила не единой реакции на всё, что происходит, потому что меня волновали только забота и ответственность обоих родителей перед своими маленькими детьми. Но когда я воспитываю ребёнка одна, а второй живёт, не принимая никакого участия, и заводит новых детей, где он находит совесть попытаться ещё повесить на меня подобное преступление?

Мне очень сложно говорить о подобных вещах, но, возможно, именно этот случай обретёт справедливость, и что-то заставит людей задуматься о своих действиях», — написала бывшая жена Наира, прикрепив заявление, в котором говорится, что игрок железнодорожников обвиняет Строкову в снятии денежных средств с его счёта.

Напомним, в прошлом году Тикнизян женился на телеведущей Яне Ромашкиной.