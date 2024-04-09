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Роналду могут отстранить на два матча за агрессивное поведение в игре с «Аль-Хилялем»

Роналду могут отстранить на два матча за агрессивное поведение в игре с «Аль-Хилялем»
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Нападающему «Аль-Насра» Криштиану Роналду может грозить дисквалификация на два матча за агрессивное поведение в игре полуфинала Суперкубка Саудовской Аравии с «Аль-Хилялем» (2:1). Об этом сообщает AS.

Суперкубок Саудовской Аравии 2023 . 1/2 финала
08 апреля 2024, понедельник. 22:30 МСК
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Окончен
2 : 1
Аль-Наср
Эр-Рияд
1:0 Аль-Давсари – 61'     2:0 Малком – 72'     2:1 Мане – 90+9'    
Удаления: нет / Роналду – 86'

По информации источника, главный судья встречи Мохаммед Аль-Хоаиш зафиксировал в послематчевом протоколе, что португальский нападающий позволил себе агрессивное поведение в адрес соперника, которого он ударил локтём. По правилам чемпионата саудовской Про-Лиги, футболист, допустивший агрессивное поведение, должен быть дисквалифицирован на две игры, а также должен быть оштрафован на 20 тыс. риалов (€ 4911).

Напомним, за удар локтём соперника Роналду получил прямую красную карточку. После удаления португалец бросил капитанскую повязку в сторону партнёра, повернулся к нему спиной и замахнулся в сторону судьи. Уходя с поля, футболист аплодировал судье и призывал болельщиков делать то же самое.

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