Роналду могут отстранить на два матча за агрессивное поведение в игре с «Аль-Хилялем»

Нападающему «Аль-Насра» Криштиану Роналду может грозить дисквалификация на два матча за агрессивное поведение в игре полуфинала Суперкубка Саудовской Аравии с «Аль-Хилялем» (2:1). Об этом сообщает AS.

По информации источника, главный судья встречи Мохаммед Аль-Хоаиш зафиксировал в послематчевом протоколе, что португальский нападающий позволил себе агрессивное поведение в адрес соперника, которого он ударил локтём. По правилам чемпионата саудовской Про-Лиги, футболист, допустивший агрессивное поведение, должен быть дисквалифицирован на две игры, а также должен быть оштрафован на 20 тыс. риалов (€ 4911).

Напомним, за удар локтём соперника Роналду получил прямую красную карточку. После удаления португалец бросил капитанскую повязку в сторону партнёра, повернулся к нему спиной и замахнулся в сторону судьи. Уходя с поля, футболист аплодировал судье и призывал болельщиков делать то же самое.