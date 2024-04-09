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Хави ответил на вопрос, смогут ли травмированные Педри и де Йонг сыграть с «ПСЖ» в ЛЧ

Хави ответил на вопрос, смогут ли травмированные Педри и де Йонг сыграть с «ПСЖ» в ЛЧ
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Главный тренер «Барселоны» Хави ответил на вопрос, смогут ли ранее травмированные полузащитники Педри и Френки де Йонг принять участие в грядущем матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ», который состоится завтра, 10 апреля.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
10 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Уверен, что все, кто прибыл в Париж, будут доступны для завтрашней игры. Я полагаю, что 100% из тех, кто прилетел на игру, смогут принять в ней участие», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Напомним, в начале марта Педри получил травму подколенного сухожилия. В свою очередь, де Йонг травмировал лодыжку.

Первый матч между командами пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск. Ответная встреча состоится в Барселоне 16 апреля.

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