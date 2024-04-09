«Реал» и «Манчестер Сити» завершили вничью безумную голевую перестрелку в 1/4 финала ЛЧ

Завершился первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и английским «Манчестер Сити». Встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье из Франции. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. Команды сыграли вничью — 3:3.

На второй минуте полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва открыл счёт прямым ударом со штрафного и вывел свою команду вперёд. На 12-й минуте полузащитник «Реала» Эдуарду Камавинга приложился издали, и мяч зашёл в ворота гостей после рикошета от защитника «горожан» Рубена Диаша.

Спустя пару минут Родриго Гоэс вывел «Реал» вперёд с передачи Винисиуса Жуниора. На 66-й минуте полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден сравнял счёт. Ему ассистировал Джон Стоунз. Спустя лишь пять минут защитник Йошко Гвардиол поразил ворота «Реала» и вновь вывел гостей вперёд. На 79-й минуте «Реал» снова сделал счёт ничейным. Отличился Федерико Вальверде с передачи Винисиуса Жуниора. 3:3 — итоговый результат.

Ответный матч пройдёт в следующую среду, 17 апреля, в Манчестере и начнётся в 22:00 по московскому времени.