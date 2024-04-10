Тренер «Сити» Гвардиола: «Реал» — команда, чью игру невозможно контролировать

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о минувшем матче 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором его подопечные сыграли вничью с мадридским «Реалом» (3:3).

«Я думаю, это была хорошая игра. Очень сложно играть с мадридским «Реалом», потому что они очень хорошо обороняются, а скорость, с которой они атакуют, невероятна. Именно поэтому ты всегда упускаешь переходные фазы этой команды. Невозможно контролировать это [игру «Реала»]», — приводит слова Гвардиолы City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

Ответный матч между командами состоится 17 апреля. Данное противостояние пройдёт в Англии, на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

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