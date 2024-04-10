«Атлетико» — «Боруссия» Д: во сколько начнётся матч ЛЧ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 10 апреля, состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся мадридский «Атлетико» и дортмундская «Боруссия». Игра пройдёт на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде, Испания. В качестве главного арбитра встречи выступит Марко Гуида (Италия). Матч начнётся в 22:00 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Футбол 2». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В последний раз команды играли друг с другом в рамках Лиги чемпионов в 2018 году. Тогда на групповом этапе «Атлетико» и «Боруссия» обменялись победами. Первый матч остался за немцами — 4:0, в ответной встрече «матрасники» одержали победу со счётом 2:0. В 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2023/2024 «Атлетико» обыграл «Интер», а «Боруссия» — ПСВ.