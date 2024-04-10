Грилиш — о 3:3 с «Реалом»: отличный результат перед ответной игрой на домашней арене

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш подвёл итоги первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» в своих социальных сетях.

«Это те вечера, в которые мы хотим играть! Отличный результат перед ответной игрой на домашней арене! Вперёд, «Сити», — написал хавбек.

Напомним, Джек Грилиш выступает за «Манчестер Сити» с 2021 года. Действующий контракт футболиста с английским клубом рассчитан до лета 2027-го. По данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Грилиша составляет € 65 млн. Матч между «Манчестер Сити» и «Реалом» состоялся вчера, 9 апреля. Встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье из Франции. Команды сыграли вничью — 3:3. Ответный матч пройдёт в следующую среду, 17 апреля, в Манчестере и начнётся в 22:00 по московскому времени.