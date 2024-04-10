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Грилиш — о 3:3 с «Реалом»: отличный результат перед ответной игрой на домашней арене

Грилиш — о 3:3 с «Реалом»: отличный результат перед ответной игрой на домашней арене
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Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш подвёл итоги первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» в своих социальных сетях.

«Это те вечера, в которые мы хотим играть! Отличный результат перед ответной игрой на домашней арене! Вперёд, «Сити», — написал хавбек.

Напомним, Джек Грилиш выступает за «Манчестер Сити» с 2021 года. Действующий контракт футболиста с английским клубом рассчитан до лета 2027-го. По данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Грилиша составляет € 65 млн. Матч между «Манчестер Сити» и «Реалом» состоялся вчера, 9 апреля. Встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье из Франции. Команды сыграли вничью — 3:3. Ответный матч пройдёт в следующую среду, 17 апреля, в Манчестере и начнётся в 22:00 по московскому времени.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 3
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
0:1 Б. Силва – 2'     1:1 Диаш – 12'     2:1 Родриго – 14'     2:2 Фоден – 66'     2:3 Гвардиол – 71'     3:3 Вальверде – 79'    
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