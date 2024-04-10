Экс-игрок «Зенита»: в Швейцарии превышение скорости чуть ли не равносильно убийству

Воспитанник «Зенита» Артём Симонян рассказал о законах в Швейцарии. Он выступал в «Цюрихе» и «Ле-Моне» с 2015 по 2017 год.

— Швейцария известна необычными законами. С чем-то странным сталкивались?

— Часто такое было. Например, в Швейцарии штраф за превышение скорости чуть ли не равносилен наказанию за убийство. Они помешаны на этом. Есть зоны, где ограничение в 30 км/час. Если превысить там скорость в два раза, то человека посадят в тюрьму. У меня были штрафы по тысяче франков за превышение в других зонах, где разрешено 50 км/час, а я ехал 70. А однажды вышли прогуляться с другом в 10 часов вечера, просто разговаривали, но не шумели. В этот момент из окна вылез мужик и говорит: «Эй, вы что, сумасшедшие? Мы уже спим. Нельзя разговаривать, будьте тише». Или едешь в поезде, разговариваешь, тоже говорят, что нельзя общаться, потому что уже отдыхают. Особенные ребята. Но это такая культура, к которой приспосабливаешься. Так люди живут, а их уровень жизни один из самых высоких в мире, — сказал Симонян в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.