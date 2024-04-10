Бубнов: «Зениту» пришлось выложиться по полной программе в матче с «Балтикой»

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 23-го тура чемпионата России, в котором санкт-петербургский «Зенит» принимал калининградскую «Балтику». «Зенит» одержал победу с минимальным счётом 1:0. Единственный мяч забил 18-летний бразильский нападающий Педро Энрике Силва дос Сантос с передачи Вячеслава Караваева.

«Зенит» относился к сопернику серьёзно, понимая, что терять очки сейчас нельзя. В итоге для достижения победы с минимальным счётом им пришлось выложиться по полной программе. «Балтика», хотя и проиграла, но оставила хорошее впечатление. Команда Игнашевича всё ещё в зоне вылета, но вполне может побороться с соседями за сохранение прописки в РПЛ», — приводит слова Бубнова Sportbox.