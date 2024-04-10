Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ПСЖ — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бубнов: «Зениту» пришлось выложиться по полной программе в матче с «Балтикой»

Бубнов: «Зениту» пришлось выложиться по полной программе в матче с «Балтикой»
Сергей Семак
Комментарии

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 23-го тура чемпионата России, в котором санкт-петербургский «Зенит» принимал калининградскую «Балтику». «Зенит» одержал победу с минимальным счётом 1:0. Единственный мяч забил 18-летний бразильский нападающий Педро Энрике Силва дос Сантос с передачи Вячеслава Караваева.

МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
07 апреля 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Педро – 42'    

«Зенит» относился к сопернику серьёзно, понимая, что терять очки сейчас нельзя. В итоге для достижения победы с минимальным счётом им пришлось выложиться по полной программе. «Балтика», хотя и проиграла, но оставила хорошее впечатление. Команда Игнашевича всё ещё в зоне вылета, но вполне может побороться с соседями за сохранение прописки в РПЛ», — приводит слова Бубнова Sportbox.

Материалы по теме
«Зенит» снова первый. Но перед «Краснодаром» есть проблема
«Зенит» снова первый. Но перед «Краснодаром» есть проблема
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android