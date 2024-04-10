Кирилл Кравцов: верю, что «Сочи» останется в РПЛ

Полузащитник «Сочи» Кирилл Кравцов уверен, что южанам удастся сохранить прописку в Российской Премьер-Лиге по итогам нынешнего сезона.

«Останется ли «Сочи» в РПЛ? Я верю, что да. В чём нужно прибавить команде? Нужно побежать в каждом матче, забивать голы, не пропускать», — приводит слова Кравцова «РБ Спорт».

По состоянию на сегодняшний день «Сочи» располагается на последнем, 16-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующем матче внутреннего первенства южане сыграют со «Спартаком» на домашней арене. Отметим, что «Сочи» в последний раз побеждал в рамках РПЛ в октябре прошлого года — тогда южане обыграли «Урал» со счётом 4:1. После этого «Сочи» провёл 10 матчей, четыре из них проиграв.