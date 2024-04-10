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Нападающий «Ростова» Мохеби признан лучшим игроком РПЛ в марте

Нападающий «Ростова» Мохеби признан лучшим игроком РПЛ в марте
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Нападающий «Ростова» Мохаммад Мохеби признан лучшим игроком чемпионата России в марте. Об этом сообщил официальный сайт Российской Премьер-Лиги.

Вместе с Мохеби в число претендентов попали его одноклубник по «Ростову» Кирилл Щетинин, полузащитник «Локомотива» Максим Глушенков, нападающий «Динамо» Константин Тюкавин и полузащитник «Сочи» Мартин Крамарич. В марте Мохеби забил четыре мяча и оформил одну голевую передачу. Нападающий отличился в двух из трёх сыгранных матчей – оформил по дублю в ворота «Краснодара» и «Динамо», а также в московской игре ассистировал Данилу Глебову.

Как голосовали болельщики

Мохаммад Мохеби – 45,04%
Максим Глушенков – 35,19%
Константин Тюкавин – 13,73%
Кирилл Щетинин – 3,78%
Мартин Крамарич – 2,26%

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