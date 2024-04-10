Казанский — о «Динамо» — «Спартак»: совершенно справедливо, что Абаскаль пошёл есть суши

Известный российский спортивный комментатор Денис Казанский высказался о матче 23-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо» (1:2).

«Красно-белые прекрасно понимали, перед ними хороший шанс, у них может получиться, но Лещук и оборона «Динамо» сделали всё, чтобы это получилось. Потому что мы видели и предыдущие варианты московского «Динамо», как оно может играть против «Ростова», это видел Абаскаль, это видели футболисты.

И вот эта наивная игра в обороне, та, что, к большому сожалению, свойственна московскому «Динамо», но, к счастью огромному, для «Спартака» и сделала результат, который мы сейчас видим. Я думаю, что футбол справедлив и в такой ситуации это закономерно, что «Спартак» превратил 0:1 в свою победу. Абсолютно логично, но динамовцы должны сами себя винить в том, что произошло. А «Спартак» красавцы, и совершенно справедливо, что Абаскаль вечером пошёл есть суши», — сказал Казанский в выпуске YouTube-канала журналиста Геннадия Орлова.