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Казанский — о «Динамо» — «Спартак»: совершенно справедливо, что Абаскаль пошёл есть суши

Казанский — о «Динамо» — «Спартак»: совершенно справедливо, что Абаскаль пошёл есть суши
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Известный российский спортивный комментатор Денис Казанский высказался о матче 23-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо» (1:2).

«Красно-белые прекрасно понимали, перед ними хороший шанс, у них может получиться, но Лещук и оборона «Динамо» сделали всё, чтобы это получилось. Потому что мы видели и предыдущие варианты московского «Динамо», как оно может играть против «Ростова», это видел Абаскаль, это видели футболисты.

И вот эта наивная игра в обороне, та, что, к большому сожалению, свойственна московскому «Динамо», но, к счастью огромному, для «Спартака» и сделала результат, который мы сейчас видим. Я думаю, что футбол справедлив и в такой ситуации это закономерно, что «Спартак» превратил 0:1 в свою победу. Абсолютно логично, но динамовцы должны сами себя винить в том, что произошло. А «Спартак» красавцы, и совершенно справедливо, что Абаскаль вечером пошёл есть суши», — сказал Казанский в выпуске YouTube-канала журналиста Геннадия Орлова.

МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
07 апреля 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Чавес – 5'     1:1 Соболев – 74'     1:2 Соболев – 87'    
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