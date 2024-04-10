Казанский: если б не потерянное чудовищное количество очков, ЦСКА давно бы обошёл «Динамо»

Известный спортивный комментатор Денис Казанский считает, что ЦСКА мог бы идти в тройке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, если бы не терял очки так часто.

«ЦСКА совершенно неожиданно играет футбол и наконец выдал вот тот матч, который от него давно ждали. Если бы не потерянное чудовищное количество очков, я думаю что Федотов уже давным-давно бы обошёл динамовцев и следил бы за тем что происходит с «Краснодаром» и «Зенитом», но что есть, то есть», — сказал Казанский в выпуске YouTube-канала журналиста Геннадия Орлова.

По состоянию на сегодняшний день армейцы располагаются на четвёртом месте в чемпионате России. Команда Владимира Федотова набрала 36 очков по результатам 22 проведённых матчей.