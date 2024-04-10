Казанский: если «Динамо» закончит в тройке, будет замечательно. Они играют сами с собой

Известный спортивный комментатор Денис Казанский высказался о последних результатах московского «Динамо».

«Я думаю, что здесь борьба за третье-четвёртое места, причём пока как-то не в пользу бело-голубых. Эта команда играет сама с собой. Вот мы если рассуждаем про «Зенит» как коллектив, который играет в своей собственной лиге и может себе многое позволить, то динамовцы то же самое.

Мне очень нравится определение, что тренер не знает, как сыграет его команда. Вот мне кажется, что это как раз замечательно относится к динамовцам. Они знают, как будет играть «Спартак», они знают, как будут играть все их конкуренты, но они не знают, как играет своя собственная команда. Вот «Динамо» как раз такое подтверждение. Поэтому, если они в тройке закончат, будет замечательно», — сказал Казанский в выпуске YouTube-канала журналиста Геннадия Орлова.

По состоянию на сегодняшний день бело-голубые располагаются на третьем месте в таблице. Команда Марцела Лички набрала 38 очков по результатам 22 проведённых матчей.