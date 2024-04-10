Казанский: «Зенит» фаворит, но «Краснодар» собирает все сердца нейтральных болельщиков

Известный спортивный комментатор Денис Казанский высказался о предстоящем матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Краснодаром».

«Безусловно, «Зенит» фаворит. И мне кажется, что с точки зрения чемпионства такие победы, как над «Балтикой», они, конечно, больше внушают оптимизма болельщикам команды, чем такие победы, как над «Нижним». Но с точки зрения эмоций, а за это мы с вами и любим футбол, здесь, конечно, «Краснодар», пожалуй, что собирает все сердца нейтральных болельщиков, которые и до этого были с ними», — сказал Казанский в выпуске YouTube-канала журналиста Геннадия Орлова.

Матч 24-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Зенитом» состоится 13 апреля. Для команды Мурада Мусаева игра будет домашней. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 по московскому времени.