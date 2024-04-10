«Рискну». Денис Казанский спрогнозировал результат матча «Краснодар» — «Зенит»

Известный спортивный комментатор Денис Казанский спрогнозировал результат предстоящего матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Краснодаром».

«Результат матча? Рискну. Я думаю, что «Краснодар» победит», — сказал Казанский в выпуске YouTube-канала журналиста Геннадия Орлова.

Матч 24-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Зенитом» состоится 13 апреля. Для команды Мурада Мусаева игра будет домашней. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 по московскому времени. По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает санкт-петербургский «Зенит». «Краснодар» располагается на второй строчке. «Быки» отстают от сине-бело-голубых на одно очко.