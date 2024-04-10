Игрок «СКА-Хабаровск» Симонян: Мхитарян следит за российским футболом — ему всё интересно

Полузащитник «СКА-Хабаровск» Артём Симонян высказал мнение о полузащитнике итальянского «Интера» Генрихе Мхитаряне.

— Вы знакомы и играли с Генрихом Мхитаряном. Известный факт, что он знает семь языков. Насколько высок его интеллект?

— Про него могу сказать только хорошее. Помимо его карьеры в футболе, которая даже не вспышка на несколько сезонов, а выступление в лучших клубах мира на протяжении 14 лет. С ним я знаком 10 лет, и его отношение ко мне и другим ребятам за это время никак не изменилось. Он остаётся простым человеком, с которым можно общаться и даже не понимать масштаб этой личности. Генрих очень умный и скромный. Я знаком с его семьёй — очень порядочные люди. Если посмотреть на его карьеру, то в каждом своём решении он рационален. Мы в хороших отношениях, в декабре виделись, а после каких-то игр он поздравляет. Генрих следит за всем футболом: армянским, российским. Ему это интересно. Очень рад, что жизнь свела нас и мы продолжаем общаться, — сказал Симонян в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.