Игрок «Зенита» Вендел — о матче с «Краснодаром»: это решающая игра, но не окончательная

Полузащитник «Зенита» Вендел поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ с «Краснодаром», который пройдёт в ближайшую субботу, 13 апреля, в Краснодаре. Футболист отметил, что игра будет иметь особую важность, но при этом не является заключительной в чемпионате России.

— Чего ожидать от игры с «Краснодаром»? Верите ли вы, что победа может поставить точку в борьбе за титул?

— Это решающая игра, но не окончательная. Мы очень сосредоточены и готовы ко всему. Мне нравится проживать такие моменты, — приводит слова Вендела журналист Фабио Алейшо в своём телеграм-канале.

Отметим, что сам Вендел не сможет сыграть за «Зенит» в матче с «Краснодаром» из-за дисквалификации, полученной полузащитником из-за перебора жёлтых карточек.