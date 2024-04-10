Вендел оценил уровень бразильских новичков «Зенита» Педро, Артура и Нино

Полузащитник «Зенита» Вендел высказался о бразильских новичках петербургского клуба нападающих Педро и Артуре и защитнике Нино.

«Педро очень молод, но у него огромный потенциал. У него будет отличная карьера. Артур уже играл ведущую роль в Бразилии, он приехал готовый нам помочь. Нино – суперзащитник, неудивительно, что он был капитаном и лидером команды, выигравшей последний [Кубок] Либертадорес», — приводит слова Вендела журналист Фабио Алейшо в своём телеграм-канале.

Педро, Артур и Нино пополнили состав «Зенита» по итогам зимнего трансферного окна. До перехода все они выступали в чемпионате Бразилии. Педро и Артур уже успели отметиться своими первыми забитыми мячами в составе российской команды.