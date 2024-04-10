Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ПСЖ — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Владелец клуба СКА-Ростов Баста: Медиалига — не билеберда, а серьёзная единица

Владелец клуба СКА-Ростов Баста: Медиалига — не билеберда, а серьёзная единица
Комментарии

Владелец клуба СКА-Ростов Василий Вакуленко (Баста) считает, что Медиалига является серьёзным соревнованием.

«Настроение отличное. Рад быть здесь, рад, что сложилась так судьба. Медиалига в нынешних реалиях не белиберда, а серьёзная единица. Я думаю, что этот год будет годом вызовом. Нужно будет доказать своим болельщикам пессимистам, что мы сильная команда, которая играет за свой город и цвета», — передаёт слова Вакуленко корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Отметим, что СКА-Ростов лишился профессионального статуса и перешёл в Медиалигу по решению Вакуленко. Случилось это из-за проблем с финансированием и ужесточением требований к командам в конце января 2024 года. Вакуленко стал владельцем клуба в октябре 2019-го.

Материалы по теме
Глава Медиалиги: для нас большая честь, что Вакуленко и СКА-Ростов примкнули к нашим рядам
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android