Владелец клуба СКА-Ростов Баста: Медиалига — не билеберда, а серьёзная единица

Владелец клуба СКА-Ростов Василий Вакуленко (Баста) считает, что Медиалига является серьёзным соревнованием.

«Настроение отличное. Рад быть здесь, рад, что сложилась так судьба. Медиалига в нынешних реалиях не белиберда, а серьёзная единица. Я думаю, что этот год будет годом вызовом. Нужно будет доказать своим болельщикам пессимистам, что мы сильная команда, которая играет за свой город и цвета», — передаёт слова Вакуленко корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Отметим, что СКА-Ростов лишился профессионального статуса и перешёл в Медиалигу по решению Вакуленко. Случилось это из-за проблем с финансированием и ужесточением требований к командам в конце января 2024 года. Вакуленко стал владельцем клуба в октябре 2019-го.