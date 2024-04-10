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Билялетдинов — о «Спартаке»: у них и с Промесом не было стабильной игры в атаке

Билялетдинов — о «Спартаке»: у них и с Промесом не было стабильной игры в атаке
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Известный российский специалист Ринат Билялетдинов высказался о московском «Спартаке» и нападающем красно-белых Квинсе Промесе.

«Что касается атаки, то можно, конечно, свалить всё на отсутствие Промеса, но ведь и с Промесом не было стабильной игры. Он решал где-то моменты своим индивидуальным мастерством, но не всегда. И здесь вина ли тренерского штаба, селекционного ли отдела? Но любая селекционная сделка – это всегда риск», — приводит слова Билялетдинова «Татар-информ».

Напомним, 29 февраля 2024 года Квинси Промеса задержала полиция ОАЭ в аэропорту Дубая. Перед этим нидерландца не пустили на борт самолёта, из-за чего он не смог улететь вместе с командой на игру с петербургским «Зенитом». Причиной задержания стало ДТП, в которое Промес попал, после чего скрылся с места инцидента.

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