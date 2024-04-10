«Спартак» связывался с Маурицио Сарри. Тренер отказал из-за соглашения с «Миланом»

Новым главным тренером «Спартака» мог стать Маурицио Сарри, работавший в «Наполи», «Челси», «Ювентусе» и «Лацио». Об этом в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости» рассказал журналист и автор телеграм-канала «КБ Телега» Максим Никитин.

«Список потенциальных тренеров «Спартака» — большой и длинный. В нём раньше были очень интересные фамилии. Например, Маурицио Сарри. И это не просто чьи-то мечты: человек реально был в списке, потому что сейчас не работает. Но, насколько я знаю, Сарри сказал: «Ребята, летом я возглавлю «Милан». А «Спартак» ему менее интересен», — сказал Никитин.

Ещё больше инсайдов и рассуждений о «Спартаке» и других клубах РПЛ — в новом выпуске подкаста «Премьер-лига несправедливости»: