Билялетдинов: на кого менять «Спартаку» Абаскаля? Волшебной палочки ни у кого нет

Известный российский специалист Ринат Билялетдинов высказался о московском «Спартаке» и главном тренере красно-белых Гильермо Абаскале.

«Менять тренера? А на что менять-то? Можно, конечно, качнуться в сторону российских специалистов, отринуть Карреру, Виторию и так далее. Будет ли лучше? Надежда есть. Но нет тренера с волшебной палочкой. Все названия типа «топ-тренер» – они относительны. Это всё журналистская выдумка», — приводит слова Билялетдинова «Татар-информ».

Напомним, ранее источники «Чемпионата» сообщили, что красно-белые рассматривают варианты подписания тренера Паскаля Янсена, с 2020 по 2024 год возглавлявшего «АЗ Алкмар». За этот период под его руководством «АЗ Алкмар» провёл 162 матча во всех турнирах, в которых он 96 раз побеждал, 24 раза играл вничью и 42 раза терпел поражения.