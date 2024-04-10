«Зенит» предлагает бесплатные билеты на матч со «Спартаком» за оформление Fan ID

Санкт-петербургский «Зенит» предлагает бесплатные билеты на матч Фонбет Кубка России со «Спартаком» за оформление Fan ID. Отметим, что на эту игру Fan ID не нужен.

«Оформите карту болельщика и получите бесплатный билет на матч со «Спартаком»! Сине-бело-голубые объявляют о невероятной акции, которая пройдёт в Петербурге 14 апреля. Для получения бесплатного билета на кубковый матч с принципиальным соперником необходимо в ближайшее воскресенье оформить карту болельщика в специальном центре, расположенном у «Газпром Арены», — сказано в сообщении пресс-службы «Зенита», опубликованном в телеграм-канале.

Напомним, ответный матч 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» состоится в среду, 17 апреля. Игра пройдёт в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. В первой полуфинальной игре сине-бело-голубые одержали победу со счётом 2:1. В той встрече голы на свой счёт записали Манфред Угальде и Педро (дубль). Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В прошлогоднем финале армейцы обыграли «Краснодар».