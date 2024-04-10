Собослаи: если «Ливерпуль» тебя захотел, ни о чём другом ты уже думать не будешь

Венгерский полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи рассказал, как принял решение присоединиться к мерсисайдскому клубу.

«Если «Ливерпуль» тебя захотел, ты не думаешь ни о чём другом. Но тот факт, что в клубе был Юргена Клопп, конечно, повлияло на моё решение. Он позвонил мне, мы хорошо поговорили перед тем, как я подписал контракт, и он сказал, что хочет меня видеть, а я сказал, что хочу присоединиться к ним. Я очень быстро принял решение», — приводит слова Собослаи британское издание Liverpool Echo.

Доминик Собослаи стал игроком мерсисайдцев прошлым летом. В нынешнем сезоне венгр провёл 37 матчей за «красных» во всех турнирах, забил семь мячей и сделал четыре результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Собослаи в € 75 млн.