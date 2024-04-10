Данил Глебов: для «Ростова» в приоритете каждая игра, неважно — Кубок или чемпионат

Капитан и полузащитник «Ростова» Данил Глебов заявил, что для жёлто-синих в приоритете каждая игра в чемпионате и Фонбет Кубке России.

«Чемпионат или Кубок в приоритете? Каждая игра. Неважно — чемпионат или Кубок», — приводит слова Глебова «РБ Спорт».

Напомним, в Кубке России «Ростов» сыграет с «Уралом». Встреча с екатеринбуржцами состоится через два дня после игры с «Факелом», а уже 21 апреля команда Валерия Карпина должна будет сыграть со «Спартаком» в рамках Российской Премьер-Лиги. По состоянию на сегодняшний день жёлто-синие располагаются на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 31 очко по результатам 22 проведённых матчей. После возобновления сезона «Ростов» одержал три победы и одну игру свёл вничью.