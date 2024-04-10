Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ПСЖ — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В правительстве Франции заявили, что нет угроз для проведения матча ЛЧ «ПСЖ» — «Барселона»

В правительстве Франции заявили, что нет угроз для проведения матча ЛЧ «ПСЖ» — «Барселона»
Аудио-версия:
Комментарии

Официальный представитель правительства Франции Приска Тевено высказалась о возможной угрозе теракта на матче Лиги чемпионов в Париже. Об этом сообщило Agence France-Presse.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
10 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Приска Тевено заявила, что нет доказательств угрозы нападения на предстоящем матче Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Барселона», который должен состояться на «Парк де Пренс» сегодня, 10 апреля. Начало игры — в 22:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что Исламское государство* угрожает организовать теракты на матчах 1/4 финала Лиги чемпионов на этой неделе.

Вчера, 9 апреля, прошли первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Манчестер Сити» и «Арсенал» — «Бавария». Сегодня, кроме «ПСЖ» и «Барселоны», сыграют мадридский «Атлетико» и дортмундская «Боруссия».

* – запрещённая в РФ террористическая организация

Материалы по теме
Огнедышащее противостояние в ЛЧ! «ПСЖ» принимает «Барселону» в 1/4 финала! LIVE
Live
Огнедышащее противостояние в ЛЧ! «ПСЖ» принимает «Барселону» в 1/4 финала! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android