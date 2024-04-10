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В правительстве Франции заявили, что нет угроз для проведения матча ЛЧ «ПСЖ» — «Барселона»

Официальный представитель правительства Франции Приска Тевено высказалась о возможной угрозе теракта на матче Лиги чемпионов в Париже. Об этом сообщило Agence France-Presse.

Приска Тевено заявила, что нет доказательств угрозы нападения на предстоящем матче Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Барселона», который должен состояться на «Парк де Пренс» сегодня, 10 апреля. Начало игры — в 22:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что Исламское государство* угрожает организовать теракты на матчах 1/4 финала Лиги чемпионов на этой неделе.

Вчера, 9 апреля, прошли первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Манчестер Сити» и «Арсенал» — «Бавария». Сегодня, кроме «ПСЖ» и «Барселоны», сыграют мадридский «Атлетико» и дортмундская «Боруссия».

* – запрещённая в РФ террористическая организация