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Таранов: ЦСКА — фаворит в дерби, у «Локомотива» больше потерь в составе

Таранов: ЦСКА — фаворит в дерби, у «Локомотива» больше потерь в составе
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Экс-футболист Иван Таранов поделился ожиданиями от предстоящего матча 24-го тура РПЛ между ЦСКА и «Локомотивом».

«Матч «Локомотив» — ЦСКА — московское дерби, поэтому будет интересное противостояние. Что касается потерь у команд, без этого не бывает в футболе. Это нормальная практика. Я считаю, что фаворитом в этом матче является ЦСКА, так как у «Локомотива» сейчас больше потерь в составе. Если ещё оценивать и сравнивать игру обеих команд после возобновления, то ЦСКА симпатичен больше.

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сложно говорить про чемпионство ЦСКА, так как «Зенит» и «Краснодар» сделали неплохой отрыв. Если говорить о чемпионстве армейцев, то это надо предвидеть, что «Зенит» и «Краснодар» должны оступаться. Но я в этом сомневаюсь. ЦСКА вполне реально может побороться за медали. Такой результат будет неплохим для клуба, так как сезон был не особо стабильный», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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