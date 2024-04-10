Таранов: ЦСКА — фаворит в дерби, у «Локомотива» больше потерь в составе

Экс-футболист Иван Таранов поделился ожиданиями от предстоящего матча 24-го тура РПЛ между ЦСКА и «Локомотивом».

«Матч «Локомотив» — ЦСКА — московское дерби, поэтому будет интересное противостояние. Что касается потерь у команд, без этого не бывает в футболе. Это нормальная практика. Я считаю, что фаворитом в этом матче является ЦСКА, так как у «Локомотива» сейчас больше потерь в составе. Если ещё оценивать и сравнивать игру обеих команд после возобновления, то ЦСКА симпатичен больше.

Сложно говорить про чемпионство ЦСКА, так как «Зенит» и «Краснодар» сделали неплохой отрыв. Если говорить о чемпионстве армейцев, то это надо предвидеть, что «Зенит» и «Краснодар» должны оступаться. Но я в этом сомневаюсь. ЦСКА вполне реально может побороться за медали. Такой результат будет неплохим для клуба, так как сезон был не особо стабильный», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.