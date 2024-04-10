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Самсонов: понравился «Краснодар» Мусаева, но у «Зенита» больше опыта в таких матчах

Самсонов: понравился «Краснодар» Мусаева, но у «Зенита» больше опыта в таких матчах
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Бывший футболист Олег Самсонов поделился ожиданиями от матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Зенит». Встреча состоится в субботу, 13 апреля.

— Матч «Краснодар» — «Зенит» закончит чемпионскую гонку?

— Ещё будет достаточно матчей, чтобы команды поменялись местами в таблице. Игра будет действительно серьёзной, но больше за уверенность в том, что можно стать чемпионом. Если говорить о шансах команд, то здесь вопрос в психологии. Мне понравился «Краснодар» после прихода Мусаева — начал играть в более атакующий футбол. А «Зенит» всегда в своём репертуаре. У петербуржцев побольше опыта в таких матчах, но и для «Краснодара» фактор своего стадиона будет играть роль, — сказал Самсонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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