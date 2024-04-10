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Таранов: новый контракт Чалова с ЦСКА может помочь Фёдору выстрелить в конце сезона

Таранов: новый контракт Чалова с ЦСКА может помочь Фёдору выстрелить в конце сезона
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Экс-футболист Иван Таранов отреагировал на продление контракта нападающего Фёдора Чалова с московским клубом.

«Нужно понимать, какие цели и амбиции преследует Чалов. Может быть, он является инициатором того, чтобы продлить контракт с ЦСКА всего на полгода. Чалов говорил, что были непростые переговоры, но сошлись на общем знаменателе. Поэтому нужно ещё понимать, какие планы у ЦСКА на Чалова.

Не знаю, перестанет ли Чалов переживать из-за контракта, потому что он продлён всего на полгода. Если Фёдор сам хочет уйти на какой-то другой уровень, то конец сезона может сложиться так, что от Чалова не будет такой агрессии и у него будет больше мыслей о будущем. Если он планирует выстрелить и показать себя за эти два месяца, то новый контракт может ему помочь. Потому что, даже уходя, нужно себя готовить», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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