Канищев: ничья в матче «Краснодар» — «Зенит» будет в пользу «Динамо» и ЦСКА

Бывший футболист «Спартака» Анатолий Канищев поделился ожиданиями от предстоящего матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Краснодаром».

«Матч «Краснодар» — «Зенит» многое значит для чемпионской гонки. В случае победы «Зенита» у команды будет серьёзный отрыв. Но это ещё не окончательная история, так как «Зенит» теряет очки почаще, чем в прошлых сезонах. Поэтому этот матч не будет окончательным вердиктом для чемпионской гонки.

Должна быть интересная игра, и мне хочется, чтобы был матч достойных соперников. Я думаю, что ничья в такой игре устроит обе команды, но будет в пользу «Динамо» и ЦСКА. Однако «Динамо» и ЦСКА сейчас играют нестабильно, поэтому нельзя сказать, что они могут быть претендентами на чемпионство. Но тем не менее команды могут поучаствовать в борьбе за золото и создать некую интригу», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.