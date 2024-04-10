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Канищев: ничья в матче «Краснодар» — «Зенит» будет в пользу «Динамо» и ЦСКА

Канищев: ничья в матче «Краснодар» — «Зенит» будет в пользу «Динамо» и ЦСКА
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Бывший футболист «Спартака» Анатолий Канищев поделился ожиданиями от предстоящего матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Краснодаром».

«Матч «Краснодар» — «Зенит» многое значит для чемпионской гонки. В случае победы «Зенита» у команды будет серьёзный отрыв. Но это ещё не окончательная история, так как «Зенит» теряет очки почаще, чем в прошлых сезонах. Поэтому этот матч не будет окончательным вердиктом для чемпионской гонки.

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 17:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Должна быть интересная игра, и мне хочется, чтобы был матч достойных соперников. Я думаю, что ничья в такой игре устроит обе команды, но будет в пользу «Динамо» и ЦСКА. Однако «Динамо» и ЦСКА сейчас играют нестабильно, поэтому нельзя сказать, что они могут быть претендентами на чемпионство. Но тем не менее команды могут поучаствовать в борьбе за золото и создать некую интригу», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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