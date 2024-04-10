Собослаи: тренер сборной Венгрии говорил мне, что я могу стать следующим Пирло

Венгерский полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи рассказал, на какой позиции любит выступать.

«Он (тренер сборной Венгрии. — Прим. «Чемпионата») всегда говорил мне, что я мог бы стать следующим Пирло! С тех пор как я стал играть здесь, в «Ливерпуле», чуть больше с уклоном в оборонительные действия, мне, наверное, это уже нравится. Время идёт, и я должен подумать об этом. Но я не хочу быть следующим Пирло, конечно, он великий игрок и легенда, но я хочу быть тем, кем являюсь», — приводит слова Собослаи британское издание Liverpool Echo.

Доминик Собослаи стал игроком мерсисайдцев прошлым летом. В нынешнем сезоне венгр провёл 37 матчей за «красных» во всех турнирах, забил семь мячей и сделал четыре результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Собослаи в € 75 млн.