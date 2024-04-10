Тьерри Анри рассказал о недостатке Холанда

Главный тренер молодёжной сборной Франции и бывший форвард лондонского «Арсенала» Тьерри Анри высказался о том, что нужно улучшить нападающему «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду в борьбе с защитниками соперников.

«Есть одна вещь, которую он делает не так уж хорошо — он всегда стоит плечом к плечу с защитником, так что его можно контролировать. При такой плотной игре Холланду сложно выиграть единоборство за мяч. Если дистанцироваться от защитника, можно спокойно завладеть мячом, прикрыть его корпусом, и в дальнейшем всё будет зависеть от мастерства игрока, но защитник уже не сможет подставить тебе ногу или обнять тебя рукой», — приводит слова Анри Daily Mail.

Тьерри Анри выступал за «Арсенал» с 1999-го по 2007-й и в 2012 году. На его счету 258 игр и 175 голов за «канониров» в чемпионатах Англии.

Эрлинг Холанд выступает за «Манчестер Сити» с 2022 года. Контрактное соглашение нападающего с клубом рассчитано до 2027 года. В нынешнем сезоне норвежский форвард принял участие в 37 матчах за «горожан» во всех турнирах, забил 30 голов и сделал шесть результативных передач.