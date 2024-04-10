Игонин: атакующие амбиции «Краснодара» могут сыграть на руку «Зениту»

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин поделился ожиданиями от предстоящего матча сине-бело-голубых в рамках 24-го тура РПЛ с «Краснодаром».

«Я не считаю, что матч «Краснодар» — «Зенит» станет решающим в плане чемпионства. Впереди ещё достаточно матчей у обеих команд. Самый главный вопрос в этом матче — насколько претендент на чемпионство в виде «Краснодара» готов к личному противостоянию с «Зенитом». Если «Краснодар» теперь будет больше ориентирован на саму игру и сколько голов они забьют, а не на результат, то интересно посмотреть, к чему это приведёт.

От «Краснодара» непонятно, чего ждать. Нас к чему-то приучают, о чём-то рассказывают и декларируют свои ценности, а потом в одночасье всё меняется. Поэтому теперь мы представляем, что они любят много атаковать и забивать. Но история, которая привела «Краснодар» на первую строчку чемпионата, связана с другим футболом и подходом.

Я думаю, что ничья в такой игре будет на пользу «Зениту». «Зенит» не может во многих матчах варьировать свою тактику, потому что 90% команд просто закрываются и не дают пространства «Зениту». Поэтому атакующие амбиции «Краснодара» могут сыграть на руку «Зениту», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.