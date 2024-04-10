Вратарь Нюбель близок к продлению контракта с «Баварией» до 2030 года — Плеттенберг

Голкипер «Баварии» Александр Нюбель, выступающий в нынешнем сезоне за «Штутгарт», близок к тому, чтобы продлить свой контракт с мюнхенским клубом до 2030 года. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, между игроком и «Баварией» уже есть устное соглашение о продлении контракта, истекающего в конце нынешнего сезона, до 2030 года. При этом ожидается, что Нюбель также проведёт следующий сезон в аренде в «Штутгарте», поскольку боссы «Баварии» хотят, чтобы футболист набрался опыта в Лиге чемпионов, если «Штутгарт» попадёт туда, и продолжал развиваться.

В нынешнем сезон Нюбель за «Штутгарт» принял участие в 29 матчах во всех турнирах. На счету голкипера 34 пропущенных мяча и 12 «сухих» матчей.