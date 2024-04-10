Футбольный агент Галунов рассказал об интересе клубов топ-5 европейских лиг к Соболеву

Футбольный агент Сергей Галунов рассказал, что к нему обращались представители клубов из топ-5 европейских чемпионатов по поводу нападающего «Спартака» Александра Соболева, а также высказался относительно возможности у форварда ЦСКА Фёдора Чалова найти новый клуб за границей.

«Не думаю, что летом к Фёдору Чалову будет большой интерес от европейских клубов. Ко мне обращались недавно от двух европейских клубов из топ-5 чемпионатов по другому российскому игроку — форварду «Спартака» Александру Соболеву. Возможно, вернутся назад в летнее трансферное окно.

Чалов, думаю, может себе найти клуб во Франции, середняк чемпионата, но там другие деньги, в отличие от России. Возможно, некоторые небольшие клубы из Италии ну и, конечно, Турция. Тут всё зависит от желания агентов и самого Чалова в финансовом плане», — приводит слова Галунова Metaratings.

Фёдор Чалов – воспитанник академии армейского клуба. За основную команду красно-синих Фёдор выступает с 2016 года. С тех пор он сыграл за ЦСКА 251 матч, где забил 85 голов и отдал 43 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего российского форварда в € 12 млн.

Александр Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года. За красно-белых Соболев принял участие в 129 матчах, в которых отметился 57 голами и 30 голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского форварда в € 8 млн.